В Казани жители поселка Юдино на сутки останутся без воды

15 октября жители казанского поселка Юдино на сутки останутся без воды. Причина временных неудобств — работы по прокладке нового участка водопровода, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 9 утра 15 октября и до 9 утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать в 149 многоквартирных домах, почти в 1,6 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства, четырех школах и девяти детсадах, а также в пяти котельных и 31 административном здании.

МУП «Водоканал» просит жителей поселка заранее запастись водой. Автоцистерны разместят по поступающим от населения заявкам. Для этого необходимо позвонить по телефону +7(843)231-62-60.