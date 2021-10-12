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12 октября 2021  10:06

В Казани жители поселка Юдино на сутки останутся без воды

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15 октября жители казанского поселка Юдино на сутки останутся без воды. Причина временных неудобств — работы по прокладке нового участка водопровода, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

С 9 утра 15 октября и до 9 утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать в 149 многоквартирных домах, почти в 1,6 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства, четырех школах и девяти детсадах, а также в пяти котельных и 31 административном здании.

МУП «Водоканал» просит жителей поселка заранее запастись водой. Автоцистерны разместят по поступающим от населения заявкам. Для этого необходимо позвонить по телефону +7(843)231-62-60.

#отключение воды #поселок юдино
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