В Казани жители одного дома отблагодарили дворника за добросовестный труд

В Казани жители дома №121 по улице Рихарда Зорге отблагодарили своего дворника Дильшата за добросовестный труд.

Судя по видео, которым поделилась администрация Вахитовского и Приволжского районов города, три местные жительницы вышли утром во двор и угостили работника горячим чаем и треугольниками.

«Молодец, он прям трудолюбивый. Выходим – тропинки чистит, чтоб ходили. Так что человек на редкость добросовестный», – отметила одна из жительниц.

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