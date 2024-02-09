Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани жители одного дома отблагодарили дворника за добросовестный труд
В Казани жители дома №121 по улице Рихарда Зорге отблагодарили своего дворника Дильшата за добросовестный труд.
Судя по видео, которым поделилась администрация Вахитовского и Приволжского районов города, три местные жительницы вышли утром во двор и угостили работника горячим чаем и треугольниками.
«Молодец, он прям трудолюбивый. Выходим – тропинки чистит, чтоб ходили. Так что человек на редкость добросовестный», – отметила одна из жительниц.
Ранее сообщалось, какое количество снега выпало в Казани за первую неделю февраля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»