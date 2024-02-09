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Общество 9 февраля 2024 11:49

В Казани жители одного дома отблагодарили дворника за добросовестный труд

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В Казани жители дома №121 по улице Рихарда Зорге отблагодарили своего дворника Дильшата за добросовестный труд.

Судя по видео, которым поделилась администрация Вахитовского и Приволжского районов города, три местные жительницы вышли утром во двор и угостили работника горячим чаем и треугольниками.

«Молодец, он прям трудолюбивый. Выходим – тропинки чистит, чтоб ходили. Так что человек на редкость добросовестный», – отметила одна из жительниц.

Ранее сообщалось, какое количество снега выпало в Казани за первую неделю февраля.

#дворники #Казань #благодарность #уборка снега
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