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Новости Татарстана и Казани
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В Казани женщины ощущают осеннюю усталость сильнее мужчин
Обычно жители столицы Татарстана испытывают упадок сил осенью, несколько реже это происходит с ними зимой. При этом женщины страдают от сезонной усталости сильнее мужчин. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob с 2 по 14 ноября этого года.
Из ответов казанцев следует, что 20% из них чаще всего чувствуют себя усталыми осенью, а 18% — зимой. По словам горожан, лишь 5% сталкиваются с наибольшей усталостью весной, и только 3% — летом.
Впрочем, на хроническую усталость на протяжении всего года пожаловались 16% жителей Казани. Ощущающих себя бодрыми в любой сезон чуть меньше — 15%.
Представительницы прекрасного пола чаще представителей сильного страдают от осенней хандры (23 и 16% соответственно) и рассказывают о хронической усталости (18 и 14%). А вот бодрых и активных в течение всего года среди мужчин больше: 20% против 11% среди женщин.
У казанцев топ-3 симптомов осенней усталости составили упадок сил (у 52%), плохое настроение (45%), апатия и нарушения сна (по 31%).
Чтобы бороться с упадком сил, горожане стараются высыпаться (52% опрошенных), гулять на свежем воздухе (51%) и принимать витамины (31%).
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