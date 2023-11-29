Женщины-депутаты Приволжья обсудили в Казани проблемы в поддержке детей с ОВЗ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Женщины-депутаты из Приволжского федерального округа обсудили законодательство о защите и поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками заседания, прошедшего в Государственном Совете Татарстана, стали и члены депутатского объединения «Мәрхәмәт — Милосердие».

Круглый стол проходил в режиме видео-конференц-связи и был посвящен теме «Практика применения и совершенствования законодательства в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью».

Участницы мероприятия рассказали о мерах поддержки, образовательных возможностях для таких детей в регионах, провели обмен опытом в этом направлении.

«Одной из наиболее важных проблем развития современной системы образования является обеспечение доступности качественного образования, в том числе для социальных групп с ограниченными стартовыми условиями. Особо важное место среди них занимают дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Особенно актуальна эта тема в рамках предстоящей Декады инвалидов в России», — рассказала руководитель объединения женщин — депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» в Государственном Совете Республики Татарстан Алсу Набиева.

На начало 2023 года в республике насчитывалось 29 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 8 тыс. детей-инвалидов. Из общего количества детей с ОВЗ 17 тыс. детей дошкольного возраста, 12 тыс. — школьного возраста. На сегодняшний день в республике функционируют 584 дошкольные образовательные организации с группами для детей с ОВЗ.

Помимо этого, Алсу Набиева обратила особое внимание на нехватку тьюторов, которые сопровождают таких ребят.

«Обращения по данной теме поступают к депутатам Государственного Совета, в адрес омбудсменов, в том числе в министерства, которые курируют вопросы образования и детей. На сегодняшний день существует проблема: за одним тьютором закрепляют до шести детей, в то время как у каждого ребенка с ОВЗ должен быть индивидуальный тьютор», — отметила руководитель объединения.

По ее словам, частичным решением вопроса может стать организация специальной практики для студентов профильных специальностей в школах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями.

Также остается вопрос организации питания детей-инвалидов в школах. «Не во всех муниципальных районах субъектов РФ предусмотрено бесплатное питание детей-инвалидов. Обеспечение бесплатным питанием детей-инвалидов зависит от финансовых возможностей муниципального образования субъекта страны», — пояснила Набиева.