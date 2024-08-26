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Происшествия 26 августа 2024 11:07

В Казани женщину арестовали за поджог здания военной прокуратуры

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Вахитовский суд Казани заключил под стражу 50-летнюю жительницу Чистополя, подозреваемую в поджоге здания военной прокуратуры Казанского гарнизона. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, женщина вступила в переписку с сотрудником Центра информационно-психологических операций Украины. Отмечается, что она выступала против проведения специальной военной операции на Украине. В ходе переписки она согласилась совершить серию взрывов и поджогов на территории РФ.

По данным следователей, 24 августа женщина разбила окно здания военной прокуратуры Казанского гарнизона, вылила туда легковоспламеняющуюся жидкость, а также забросила внутрь здания бутылку с той же жидкостью и подожгла.

При избрании меры пресечения суд принял во внимание характер преступления, а также информацию о личности подозреваемой. Кроме того, были учтены аргументы следователя о том, что, находясь на свободе, она может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на участников процесса или препятствовать расследованию.

#поджог
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