news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 февраля 2026 18:09

В Казани женщина‑водитель пострадала после схода снега с балкона на автомобиль

Читайте нас в
Телеграм

В Московском районе Казани женщина‑водитель получила травмы после того, как на ее автомобиль упал снег с козырька балкона. Об этом сообщили в администрации района.

«Сегодня в Московском районе произошел сход снега с самодельного козырька балкона на стоящую под ним машину. К сожалению, пострадала женщина за рулем автомобиля. Желаем ей скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении.

В районной администрации напомнили, что если за состояние крыши дома отвечает управляющая компания, то за самовольно остекленные балконы, установленные жильцами козырьки и кондиционеры несут ответственность сами собственники. Для очистки конструкций советуют привлекать специализированные организации или консультироваться с управляющей компанией.

#сход снега с кровли
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026