В Казани женщина‑водитель пострадала после схода снега с балкона на автомобиль

В Московском районе Казани женщина‑водитель получила травмы после того, как на ее автомобиль упал снег с козырька балкона. Об этом сообщили в администрации района.

«Сегодня в Московском районе произошел сход снега с самодельного козырька балкона на стоящую под ним машину. К сожалению, пострадала женщина за рулем автомобиля. Желаем ей скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении.

В районной администрации напомнили, что если за состояние крыши дома отвечает управляющая компания, то за самовольно остекленные балконы, установленные жильцами козырьки и кондиционеры несут ответственность сами собственники. Для очистки конструкций советуют привлекать специализированные организации или консультироваться с управляющей компанией.