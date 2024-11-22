В Казани женщина, желая сохранить свои деньги, передала мошенниками более двух млн

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В Казани 58-летняя женщина, желая сохранить свои деньги, передала мошенниками более двух миллионов рублей.

Выяснилось, что женщине позвонил ее бывший начальник и сообщил, что сейчас на работе идет проверка, поэтому с ней свяжется полицейский и все объяснит.

После этого ей позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и убедили перевести все свои деньги на «безопасные счета».

Все это время аферисты контролировали разговоры с женщиной и назначали встречи с курьером, которому она передала более двух миллионов рублей.

Как сообщили в МВД России по РТ, через время о произошедшем женщина рассказала своей родственнице, которая сообщила, что ее обманули мошенники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».