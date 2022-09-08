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Ру Тат
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Происшествия
8 сентября 2022  08:28
Полина Шевчук

В Казани женщина вынесла из охваченного огнем дома маленького сына

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В Казани женщина вынесла из охваченного огнем дома маленького сына
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре на улице Полевая в поселке Константиновка в Казани поступило накануне в 18.36 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарные установили, что огонь охватил мансардный этаж и часть первого этажа частного кирпичного дома.

До прибытия первых пожарных расчетов женщина спасла из горящего дома двухлетнего сына.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 20.50 пожар был потушен. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

#пожар #сгорел дом #МЧС РТ
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