В Казани женщина вынесла из охваченного огнем дома маленького сына
Сообщение о пожаре на улице Полевая в поселке Константиновка в Казани поступило накануне в 18.36 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте пожарные установили, что огонь охватил мансардный этаж и часть первого этажа частного кирпичного дома.
До прибытия первых пожарных расчетов женщина спасла из горящего дома двухлетнего сына.
В 20.50 пожар был потушен. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.