Общество 11 декабря 2025 14:27

В Казани женщина получила химический ожог ягодиц в трамвае

В Казани 64-летняя женщина получила химический ожог ягодиц в трамвае. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы.

Женщина села на сиденье и через какое-то время почувствовала жжение на ягодице. Уже дома она вызвала бригаду скорой помощи, которая диагностировала химический ожог.

Пострадавшую доставили в РКБ. Сейчас она проходит лечение в ожоговом отделении.

Ранее «Татар-информ» сообщал о схожем происшествии. 26-летняя девушка получила химический ожог ягодиц в казанском автобусе.

#ожог #ркб #медики #медицина #общественный транспорт
