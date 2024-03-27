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Происшествия 27 марта 2024 19:53

В Казани женщина получила ожоги из-за пожара в пристроенной к дому котельной

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В Казани на пожаре пострадала женщина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в доме №99 на Оренбургском проезде. Огнеборцы на месте установили, что горение проиходит в котельной, вплотную пристроенной к частному дому.

66-летняя женщина получила ожоги лица, но от госпитализации отказалась.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, в причинах разбираются специалисты.

#пожар в казани
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