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Новости Татарстана и Казани
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В Казани женщина перевела лжеполицейским более четырех миллионов рублей
59-летняя жительница Казани перевела лжесотрудникам полиции более четырех миллинов рублей.
В одном из мессенджеров женщине поступил звонок. Неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Мужчина убедил потерпевшую перевести деньги на другие счета, якобы для предотвращения мошеннических действий.
В итоге женщина оформила в кредит более 4 миллионов рублей, а 495 тысяч рублей взяла в долг у знакомых. Всю сумму она перевела на счета мошенников через банкомат.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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