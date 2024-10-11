В Казани женщина перевела лжеполицейским более четырех миллионов рублей

59-летняя жительница Казани перевела лжесотрудникам полиции более четырех миллинов рублей.

В одном из мессенджеров женщине поступил звонок. Неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Мужчина убедил потерпевшую перевести деньги на другие счета, якобы для предотвращения мошеннических действий.

В итоге женщина оформила в кредит более 4 миллионов рублей, а 495 тысяч рублей взяла в долг у знакомых. Всю сумму она перевела на счета мошенников через банкомат.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».