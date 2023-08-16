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Происшествия 16 августа 2023 22:24

В Казани женщина на иномарке сбила 10-летнюю девочку на электросамокате

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Сегодня вечером в Казани 40-летняя женщина-водитель иномарки сбила 10-летнюю девочку на электросамокате, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: © городская Госавтоинспекция

ДТП произошло у дома 20 на улице Пушкина.

По предварительным данным, водитель Ford при выезде с прилегающей территории не уступила девочке дорогу.

Фото: © городская Госавтоинспекция

В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи на месте была отпущена домой.

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