В Казани, Зеленодольске и Болгаре МГЕР провела акции по случаю Дня Волги

В Татарстане молодогвардейцы провели экологические акции и творческие мероприятия по случаю Дня Волги. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

В Казани, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», активисты провели творческий мастер-класс по рисованию для людей с ограниченными возможностями здоровья – подопечных Центра социальной адаптации «БлагоДарю».

Занятие оказалось посвящено Волге, экологии и бережному отношению к окружающему миру. Провела его художница Анастасия Гилько. Участники мастер-класса, создав собственные рисунки, поделились ассоциациями, которые вызывают у них река и природа в целом.

По словам Гилько, девочка Яна нарисовала черное пятно, чтобы сделать наглядным вред загрязнения, Люда изобразила землю в двух состояниях – хорошем и плохом виде, а Даша создала рисунок с землей и руками, напомнив, как важно беречь место своего обитания, сохранять ресурсы и экологию.

Активистка Казанского местного отделения МГЕР Эльвина Нургалиева подчеркнула, что подобные мероприятия в том числе способствуют социализации людей с ограниченными возможностями.

В Зеленодольске представители МГЕР организовали масштабную уборку на городском пляже. Они очистили береговую линию от мусора, собрав пластиковые бутылки, упаковки и бытовые отходы, оставленные отдыхающими.

«Волга для Зеленодольска – не просто живописный вид, а главная водная артерия, зона отдыха и источник вдохновения. С наступлением теплого сезона нагрузка на береговую линию значительно возрастает. Молодогвардейцы решили подать пример ответственного отношения к природе <...>», – заявил руководитель местного отделения МГЕР Симеон Мирганиев.

В Спасском районе общественники совместно с юнармейцами и обычными учащимися Болгарской школы №1 имени П. Т. Лихачева, отрядом ЮИД, участниками «Движения первых», студентами Спасского техникума отраслевых технологий тоже провели уборку пляжной территории.

«Особая благодарность сотрудникам Государственного комитета Республики Татарстан по биоресурсам, которые выступили инициаторами и организаторами мероприятия», – заметила руководитель местного отделения МГЕР Олеся Татиевская.