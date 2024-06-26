В Казани ждут татароязычных абитуриентов из регионов и зарубежных стран

Для татароязычных абитуриентов в Казани сегодня создаются хорошие условия обучения и работы. Об этом было сказано на пресс-конференции в «Татар-информе».

Студенты направления «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика» проходят практику в филиалах АО «Татмедиа» и других медиаструктурах Татарстана и Казани. Четыре года назад ощущался сильный дефицит кадров, владеющих татарским языком на высоком уровне.

«Многие из тех, кто проходит обучение по данному направлению, сегодня уже работают у нас, и работают успешно», — рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

На сегодняшний день направление «Журналистика» имеет 20 бюджетных мест. В прошлом году восемь мест на основании общего конкурса заняли поступающие из регионов. «В „Татмедиа“ большой спрос на татароязычных журналистов, мы их всегда ждем», — подчеркнул Садыков.

Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров в свою очередь напомнил, что на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ функционирует научно-образовательный центр — Институт Каюма Насыри.

Главная задача центра — консолидация татарского народа, формирование чувства духовного единения независимо от места проживания. В состав института входят 14 центров, работающих по всей России и в странах ближнего зарубежья — в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Астана, Бишкек, Ташкент, Баку и другие.

«Чтобы притягивать в Казань способных детей, у нас в первую очередь создаются конкурентоспособные учебные программы», — уточнил Шакиров.