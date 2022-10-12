В Казани зазвучат «Голоса предков» в интерпретации молодых композиторов республики

Фото: © Владимир Васильев/ архив «Татар-информа»

Казанская государственная консерватория имени Жиганова готовится к одному из значимых концертов этого сезона – программе «Голоса предков», которая состоится в стенах ГБКЗ имени Сайдашева 18 октября. Проект станет своеобразной презентацией работы, проводимой вузом в сфере исследования этнической и фольклорной музыки глазами молодых композиторов и исполнителей.

Изучению и сохранению самобытных музыкальных традиций народов России Казанская консерватория уделяет большое внимание. «В консерватории с 62-го года существует фольклорный этнографический кабинет, который ведет систематическую работу по сбору и систематизации фольклоров народов Поволжья, и также сбору песенной традиции татарского народа, который расселен по всей России», – отметила завкафедрой этномузыкалогии, декан вокального факультета татарского музыкального искусства Лилия Сарварова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ежегодно проводятся фольклорно-этнографические экспедиции, в которые под руководством педагогов отправляются студенты, изучающие данное направление музыки. В этом году, благодаря выигранному гранту Минобра России на развитие студенческих научных сообществ российских вузов, к пяти экспедициям присоединились и студенты, напрямую не соприкасающиеся в своей деятельности с фольклористикой и этномузыкологией – композиторы, исполнители, музыкальные журналисты.

«Когда композиторы сами сталкиваются с “живым” фольклором, они начинают чувствовать, понимать и относиться к нему совершенно иначе. Я знаю это по себе, так как в свое время и сам отправлялся во всевозможные экспедиции. Этот бесценный опыт закрепляется где-то на подкорке и ведет к экспериментам, формированию нового музыкального языка, сочинениям», – уверен заведующий кафедрой композиции, композитор Эльмир Низамов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Концерт-презентация накопленного опыта – лишь малая часть проекта, реализуемого рамках выигранного вузом гранта. Программа войдет в Международную студенческую научно-практическую конференцию «Музыкальный фольклор в исследованиях молодых ученых». На участие в форуме поступили заявки от исследователей из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана. Всего в конференции примут участие 170 молодых исследователей, презентации чьих работ будут посвящены песенному фольклору народов России, традиционным музыкальным инструментам, проявлению национальной специфики в творчестве композиторов.

В дни проведения форума будет презентована фотовыставка, которая «проведет» по маршрутам фольклорных экспедиций, состоятся мастер-классы, круглый стол по вопросам изучения и возрождения традиционных музыкальных инструментов и многое другое.

«Мы нацелены не только на представление своих работ, но и на накопление новых знаний, получение новых навыков», – заметила проректор по научной деятельности и вопросам развития Казанской консерватории Дилия Хайрутдинова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Так, в рамках гранта с нынешнего учебного года воспитанники Казанской государственной консерватории имени Жиганова имеют возможность проходить стажировки в отечественных и зарубежных музыкальных вузах.

«Пятеро наших студентов уже отправились на стажировку в Бакинскую музыкальную академию имени Гаджибекова, Казахский национальный университет искусств, Петрозаводскую консерваторию имени Глазунова. Ребята обучаются по разным направлениям и программам. Планируется в ближайшее время отправить несколько наших воспитанников в Москву и Санкт-Петербург», — рассказала Хайрутдинова.

По ее мнению, стажировки позволят наладить научно-творческие связи между вузами разных стран, обменяться знаниями, мастерством и опытом, а также заложить фундамент для реализации новых совместных проектов.

В стенах Казанской консерватории Международная конференция состоится с 18 по 20 октября.