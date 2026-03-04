В Казани зазвучали сирены: МЧС проверяет системы оповещения

На территории Республики Татарстан проверяют систему оповещения населения. Корреспонденты «Татар-информа» засняли звучание сирен в Казани.

При этом жители нескольких районов столицы республики обеспокоились тем, что не услышали сирены. В ГУ МЧС РФ по РТ объяснили, что республиканская система оповещения создана еще в 1980-е годы. За прошедшие десятилетия в городах и районах республики построены новые жилые кварталы.

Проблемные зоны, а также все места, где установлены электросирены и речевые сиренные установки, известны специалистам. Именно они проверят исправность имеющегося оборудования и действия должностных лиц, ответственных за оповещение.