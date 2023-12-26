В Казани зажглись огни на главной елке города

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня у Центра семьи «Казан» состоялось открытие главной елки города. Гостей ожидал большой концерт на территории елочного городка, ярмарочная площадка с украшенными домиками с напитками и едой, горки и развлечения для детей, фотозоны и купол, где можно согреться.

Сотни гостей и жителей города собрались на площадке в ожидании сказки. Новогоднюю атмосферу создавали песни, концертные номера и танцевальные разогревы.

К 17:30 гости праздника собрались у сцены. Для них подготовили новогоднюю программу. В основе сюжета — спасение Нового года. Главным героем стал его символ — Зеленый Дракон, который с помощью Деда Мороза и Снегурочки должен был защитить праздник.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Люди всех возрастов смотрели на новогоднюю сказку и участвовали в предложенных активностях. Танцы и хорошее настроение, вера в чудо — все это наполняло территорию праздника.

Затем Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей и взрослых с наступающим праздником. В новом году важно веселиться, любить и верить в чудо, тогда у каждого обязательно все сбудется, напомнили они.

В 18.55 на елке засияли долгожданные огни. В финале представления Заяц — символ уходящего года встречает Зеленого дракона, чей год наступит уже совсем скоро.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Елочный городок будет работать в будние дни с 16:00-22:00, на выходных и в праздники — с 10:00-22:00. 31 по 1 января время его работы продлено с 10:00 до 3:00.

Ксения Шереметьева