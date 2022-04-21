В Казани завершился XI Международный фестиваль «Рахлинские сезоны»

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан завершил XI Международный фестиваль «Рахлинские сезоны». В этом году проект был приурочен выдающейся фигуре в мировой музыкальной культуре – австрийскому композитору Густаву Малеру.

Каждый фестивальный день в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева звучали его симфонические произведения. Кроме того, за четыре дня музыкального форума в исполнении Государственного академического симфонического оркестра РТ также прозвучали инструментальные концерты Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса и Дмитрия Шостаковича.

Примечательно, что фестивальный проект в этом году был сориентирован на представление ведущих мастеров сцены «российского производства».

Солистами в разные дни становились народный артист России, лауреат международных конкурсов, виолончелист Александр Князев, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Альбина Шагимуратова, лауреата международных конкурсов, скрипач Гайк Казазян, лауреат международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский.

«Я считаю ГАСО РТ в тройке лучших оркестров в стране», - поделилась всемирно знаменитая певица.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Худрук и главный дирижер оркестра Александр Сладковский на время фестиваля доверил свое детище другим выдающимся дирижерам современности. К оркестру выходили Арсений Шупляков, Дмитрий Лисс, Станислав Кочановский.

Заключительный фестивальный вечер подарил слушателям Шестую Симфонию Густава Малера, а также один из самых известных фортепианных концертов Вольфганга Амадея Моцарта – двадцатый. Солистом стал лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев. За дирижёрский пульт встал дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

«В последний раз я был в Казани, когда здесь проходил Чемпионат мира по футболу. Правда, на стадион я не попал, зато выступил перед теплой публикой. В этот раз с оркестром как всегда сложился хороший тандем. Правда, само сочинение Моцарта уже много раз игранное, и, по-моему, каждый музыкант хорошо знает как и что нужно делать, и не возникает даже момента “притирки”», - поделился музыкант.

Завершилась фестивальная история трагично, а точнее, Шестой симфонией Малера.

«Симфония приобрела черты автобиографичности. В ней ощущается дыхание смерти. Эту атмосферу очень легко передавать, держа в руках такой оркестр. Каждый музыкант в нем очень чутко подстраивается под волю дирижера», - прокомментировал Кристиан Кнапп.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Поставив яркую точку в фестивале этого года, татарстанский коллектив отправляется в турне в рамках празднования 140-летия Игоря Стравинского. С 25 по 30 апреля оркестр выступит в четырех городах России – Перми, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.