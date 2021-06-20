В Казани завершился X Международный фестиваль Concordia

В Государственном большом концертном зале имени Сайдашева состоялся заключительный концерт юбилейного Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia.

На финальном концерте фестиваля Государственный симфонический оркестр Татарстана, художественным руководителем и главным дирижером которого является Александр Сладковский, представил три сочинения, еще не звучавшие в Казани. Под руководством народного артиста России — виолончелиста и дирижера Александра Рудина коллектив исполнил Прелюдии Тиграна Мансуряна, Вариации на тему Гайдна для виолончели с оркестром Эдисона Денисова, а также Антифоны памяти протоиерея Михаила Правдолюбова Андрея Головина.

Андрей Головин лично присутствовал на исполнении своего сочинения в качестве почетного гостя.

Александр Рудин в свою очередь продемонстрировал не только свои дирижерские навыки, но и исполнительское мастерство: в его исполнении прозвучала сольная партия Вариаций на тему Гайдна.

«Очень важно сегодня исполнять современную музыку, иначе концерты превратятся в музейную историю. Например, у сочинения Мансуряна необычная судьба — оно было исполнено всего один-два раза, и сегодня мы не имеем никаких записей. И хотя произведение очень сложное, оно невероятно изысканное. Очень жаль, но нам с оркестром не хватило немного времени, чтобы основательнее над ним поработать. Но надеемся, что сегодня мы сможем привлечь к нему внимание», — считает Рудин.

«Нынче к современной музыке отношение непростое. И то, что в регионе организован целый фестиваль, — своего рода это уже достижение. Здесь звучит разнообразная программа, что не может не радовать. Я очень рад за Казань, что она имеет такое прекрасное начинание», — поделился Рудин.

Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia основан народным артистом России и Татарстана Александром Сладковским. Популяризация современной музыки и знакомство публики с произведениями композиторов различных стилей и жанров сегодня является основным направлением развития Госоркестра РТ. Каждый сезон проекта знакомит слушателей с лучшими образцами полотен XX и XXI веков, на него приглашаются выдающиеся интерпретаторы современной музыки, чтобы выступить с ГСО РТ на одной сцене.

Фото предоставлены пресс-службой оркестра