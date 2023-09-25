В Казани завершился Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция»

В столице Татарстана завершился Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция». В течение десяти дней на сценах казанских театров были показаны лучшие российские спектакли, поставленные молодыми режиссерами до 40 лет.

Фото: пресс-служба фестифаля «Артмиграция»

Раннее «Артмиграция» долгие годы проходила в Москве, а в прошлом году – в Екатеринбурге. Казань же была выбрана новым местом проведения как успешно развивающаяся площадка и город с богатой театральной историей.



На фестиваль поступило более 100 заявок из 70 городов России, из которых было отобрано шесть спектаклей, четыре постановки были предназначены для юного зрителя. Каждую из них отличает смелое режиссерское решение, будь то мистическая драма о покосе травы на островке посреди реки Камы или новый взгляд на «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского.



Молодые режиссеры съехались из девяти региональных театров. Зрители увидели работы участников из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Краснодара, Кирова, Перми, Новосибирска, Томска, Красноярска и Казани.



Всего на фестивале казанцам показали 12 спектаклей — в театрах имени Камала, Тинчурина, в русском ТЮЗе, Татарской филармонии и на театральной площадке MOÑ.

Фото: пресс-служба фестифаля «Артмиграция»

«Нам всегда была интересна децентрализация культурной жизни. Сам фестиваль был придуман в том числе и для того, чтобы молодые режиссеры не сидели годами в ожидании возможности поставить в московском театре, а были мотивированы выезжать в регионы и пробовать себя там, делать первые ошибки, получать первые признания. Потом решили: раз уж выступаем за децентрализацию, то надо идти до конца», — уточняет арт-директор фестиваля Дмитрий Мозговой.



Казанский зритель увидел digital-спектакль, объединяющий шекспировского «Гамлета» с производственным романом «Цемент» Федора Гладкова, комедию «печального образа», позволившую по-новому взглянуть на героя Сервантеса. Участники показали пародийную оперу, соавтором которой выступила нейросеть, балет о яростном веселье и тотальной жестокости и другие смелые и новаторские решения.



В другие дни зрители посмотрели мифологическую постановку «Ашина». Пьеса посвящена историческим моментам затопления земель во время строительства ГЭС.

Фото: пресс-служба фестифаля «Артмиграция»

Традиционно на фестивале для участников прошли лекции и мастер-классы от ведущих российских деятелей театра, тренинги, экскурсии и презентации, концерты и встречи с мастерами. Для гостей и жителей Казани в эти дни была организована образовательная программа. Участники провели лекцию «Лаборатория — детям» в формате интервью со зрителями, актерский тренинг от Нурбека Батуллы и аудиоспектакль «Ночной трамвай», зрители которого отправились в путешествие по ночной Казани в травмае №5.



Отметим, фестиваль «Артмиграция» уникальное и масштабное событие, участники которого нередко становились впоследствии номинантами премии «Золотая Маска». Это возможность увидеть спектакли из разных уголков России и наглядная демонстрация того, что яркость и насыщенность культурной жизни не зависят от удаленности от столицы.