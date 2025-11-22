news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 ноября 2025 13:58

В Казани завершился VII Кубок ПФО по хоккею среди студенческих любительских команд

Читайте нас в
Телеграм
В Казани завершился VII Кубок ПФО по хоккею среди студенческих любительских команд
Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

VII Кубок Приволжского федерального округа среди студенческих любительских хоккейных команд завершился 21 ноября 2025 года в казанском ледовом дворце «Зилант». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

За победу боролись 14 команд всех регионов округа.

По результатам соревнований победу одержала команда из Чувашской Республики, обыграв студенческую сборную из Оренбургской области со счетом 2:1. Третье призовое место завоевала команда из Татарстана, четвертое место – Самарская область.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Лучшим вратарем турнира признан Владислав Сиротов (Оренбургская область), лучшим защитником – Артур Гарифуллин (Республика Татарстан), лучшим нападающим – Владислав Каминский (Оренбургская область). Самым ценным игроком турнира стал Александр Митрофанов (Чувашская Республика).

В торжественной церемонии награждения победителей VII Кубка Приволжского федерального округа принял участие помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин.

«Поздравляю вас с успешным завершением 7-го Кубка ПФО по хоккею среди студенческих любительских команд. Хочу поблагодарить участников за быстрый, комбинационный и открытый хоккей. Вы показали мастерство, и лучшие команды встретились сегодня в финале Турнира. Также хочу поблагодарить правительство Республики Татарстан за высокий уровень организации Турнира. Желаю всем новых побед!» – обратился он.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова победители и призеры были награждены медалями и памятными подарками.

Напомним, соревнования на Кубок среди студенческих любительских хоккейных команд проводятся под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, при содействии Министерства спорта РТ и Федерации хоккея РТ.

#хоккей #Минспорта РТ #полпред президента рф в пфо
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025