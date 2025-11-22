В Казани завершился VII Кубок ПФО по хоккею среди студенческих любительских команд

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

VII Кубок Приволжского федерального округа среди студенческих любительских хоккейных команд завершился 21 ноября 2025 года в казанском ледовом дворце «Зилант». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

За победу боролись 14 команд всех регионов округа.

По результатам соревнований победу одержала команда из Чувашской Республики, обыграв студенческую сборную из Оренбургской области со счетом 2:1. Третье призовое место завоевала команда из Татарстана, четвертое место – Самарская область.

Лучшим вратарем турнира признан Владислав Сиротов (Оренбургская область), лучшим защитником – Артур Гарифуллин (Республика Татарстан), лучшим нападающим – Владислав Каминский (Оренбургская область). Самым ценным игроком турнира стал Александр Митрофанов (Чувашская Республика).

В торжественной церемонии награждения победителей VII Кубка Приволжского федерального округа принял участие помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин.

«Поздравляю вас с успешным завершением 7-го Кубка ПФО по хоккею среди студенческих любительских команд. Хочу поблагодарить участников за быстрый, комбинационный и открытый хоккей. Вы показали мастерство, и лучшие команды встретились сегодня в финале Турнира. Также хочу поблагодарить правительство Республики Татарстан за высокий уровень организации Турнира. Желаю всем новых побед!» – обратился он.

От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова победители и призеры были награждены медалями и памятными подарками.

Напомним, соревнования на Кубок среди студенческих любительских хоккейных команд проводятся под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, при содействии Министерства спорта РТ и Федерации хоккея РТ.