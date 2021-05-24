В Казани завершился V Форум молодежных экологических организаций РТ «ЭКОволна»

С 20 по 22 мая в Казани на площадке оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» прошел V Форум молодежных экологических организаций «ЭКОволна», в работе которого приняло участие 170 экоактивистов из 26 муниципальных районов Татарстана и 33 экологических объединений.

Цель форума — обмен опытом в реализации экологических проектов и мероприятий между представителями различных организаций, занимающихся экологическим просвещением населения республики.

На мероприятии прошли встречи с экспертами, экологические мастер-классы, совещание руководителей общественных объединений и организаций, а также культурно-развлекательная программа и конкурсы.

На пленарном заседании были подведены итоги конкурса социально-значимых проектов и представлены лучшие экологические инициативы форума:

1. «Инфо ЭкоЛист» — автор инициативы Кристина Водоватова

2. «Благотворительная экологическая ярмарка» — автор инициативы Алина Кабатьева

3. «Биопосуда» — автор инициативы Александр Пайгачкин;

4. «Уроки жизни» — автор инициативы Анна Баймяшкина;

5. «Умная мусорка» — автор инициативы Мак Кироа Кристофер Андре;

6. «Экологические лагеря» — автор инициативы Талия Зинатова.

На закрытии форума руководитель движения «Будет чисто» Дилара Сатикова рассказала о проектах движения и подвела итоги мероприятия. Были награждены лучшая команда и самые активные участники форума.

Организаторами V Форума молодежных общественных организаций «ЭКОволна» выступили Татарстанское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» совместно с Региональной молодежной общественной организацией «Будет чисто» РТ при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ.