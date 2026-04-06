В Казани завершился республиканский этап турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Республиканский этап турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди студентов ссузов и вузов прошел 4-5 апреля на площадке спортивного комплекса «Уникс» в Казани, сообщили в пресс-службе Минспорта РТ. Победители получили право представить Татарстан в окружном финале в Нижнем Новгороде.

Соревнования прошли под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и собрали сильнейшие студенческие команды республики.

Среди профессиональных образовательных организаций 4 апреля соревновались 12 женских и 25 мужских коллективов. Лучшей юношеской командой стал Казанский педагогический колледж. Серебряными призерами стали баскетболисты колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, бронзовыми – Лениногорского нефтяного техникума. Среди девушек победила команда Казанского педагогического колледжа. Второе место занял коллектив Арского педагогического колледжа имени Г. Тукая, третье – колледжа Всероссийского государственного университета юстиции.

В соревнованиях вузов, которые прошли 5 апреля, участвовали 7 женских и 12 мужских команд. Среди девушек первое место занял Казанский федеральный университет, второе – Казанский национальный исследовательский технологический университет, третье – Казанский авиационный институт КНИТУ-КАИ. Среди юношей победу также одержал КФУ, второе место у Казанского государственного энергетического университета, третье – у Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

