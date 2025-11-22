В Казани завершился первый в истории турнир по бадминтону «SMASH CUP»
Сегодня, 22 ноября, в Казани прошел первый Всероссийский корпоративный турнир по бадминтону «SMASH CUP».
В соревнованиях приняли участие 13 команд таких крупных организаций как: «Роскосмос», «Татнефть», «Казаньоргсинтез», «Сбербанк», «Пороховой завод», «РЖД», «Мэрия Казани», «IT-парк» и другие.
Результаты команд в Серебряном Кубке:
1 место – ПАО «Сбербанк»
2 место – ОАО «РЖД»
3 место – «Пороховой Завод».
Результаты команд в Золотом Кубке:
1 место – ГК «Роскосмос»
2 место – ПАО «Татнефть» - «АкБарс-Крылья»
3 место – ПАО «Татнефть» - «Сборная Татнефти».