news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 ноября 2025 20:43

В Казани завершился первый в истории турнир по бадминтону «SMASH CUP»

Читайте нас в
Телеграм
В Казани завершился первый в истории турнир по бадминтону «SMASH CUP»
Фото: Федерация бадминтона РТ

Сегодня, 22 ноября, в Казани прошел первый Всероссийский корпоративный турнир по бадминтону «SMASH CUP».

В соревнованиях приняли участие 13 команд таких крупных организаций как: «Роскосмос», «Татнефть», «Казаньоргсинтез», «Сбербанк», «Пороховой завод», «РЖД», «Мэрия Казани», «IT-парк» и другие.

Результаты команд в Серебряном Кубке:

1 место – ПАО «Сбербанк»

2 место – ОАО «РЖД»

3 место – «Пороховой Завод».

Результаты команд в Золотом Кубке:

1 место – ГК «Роскосмос»

2 место – ПАО «Татнефть» - «АкБарс-Крылья»

3 место – ПАО «Татнефть» - «Сборная Татнефти».

#бадминтон #турнир #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

22 ноября 2025