В Казани завершился первый этап «Российского тура дзюдо» среди юниорок

Фото: Марина Майорова (Федерация дзюдо России)

В казанском Центре дзюдо «Батыр» определились победительницы первого этапа «Российского тура дзюдо» среди юниорок до 23 лет, приуроченного к 40-летнему юбилею отечественного женского дзюдо. В турнире приняли участие около 70 спортсменок, представляющих 21 регион РФ.

Захватывающими были все поединки, но особый интерес был прикован к супертяжелому весу, в котором по круговой системе выступали пять спортсменок. В итоге на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась чемпионка России Мария Иванова. Серебро у Ольги Михеевой (Свердловская область), а третье место поделили Альфия Дашкина и Валерия Юрова из Нижегородской области.

По итогам турнира победительницами соревнований стали: Лана Филькина (48 кг) из Санкт-Петербурга, Анастасия Гайдук (52 кг) из Красноярского края, Дарья Карахтанова (57 кг) из Брянской области, Залина Зураева (63 кг) из Татарстана, Мария Иванова (свыше 78 кг) из Самарской области и две представительницы челябинской школы — Ева Огнивова (70 кг) и Виктория Лихачева (78 кг).

Подтвердила статус сильнейшей еще одна чемпионка страны — Залина Зураева из Татарстана. Она хоть и завершила групповой турнир на второй строчке, проиграв одну схватку Маргарите Вергуновой из Ставрополья, но в полуфинале оказалась лучше свердловчанки Софьи Истоминой. А финал с Дарьей Антоновой из Волгограда Зураева выиграла эффектным «иппоном», а затем еще и порадовала благодарных болельщиков победной лезгинкой.

В наилегчайшей категории золото завоевала бронзовый призер чемпионата страны Лана Филькина (Санкт-Петербург), которая в финале тактически переиграла свердловчанку Анастасию Барабаш, которая в предыдущих схватках смогла выиграть у фаворита этого турнира — чемпионки мира среди кадетов Марины Воробьевой. Третье место в категории поделили Екатерина Сафронова (Екатеринбург) и Анастасия Петрова (Пермский край).

В финале весовой категории 52 кг встретились Анастасия Гайдук (Красноярский край) и Ангелина Жукова из Татарстана. Несмотря на то, что на предварительном этапе в очной схватке лучшей была татарстанка, в финале Гайдук взяла у Ангелины реванш, поймав ее на удушающий прием. Бронзовые медали получили Анастасия Мороз и Дарья Захарова.

Представительница Брянской области Дарья Карахтанова в предварительных схватках лишила возможности продолжать борьбу фаворита турнира — призера чемпионата России Любовь Тимофейчеву, а в финальном поединке с Олесей Романенко из Ставрополья Дарье понадобилось всего 15 секунд для «иппона». Третью ступень пьедестала поделили Елизавета Хачикова (Свердловская область и Любовь Астамирова (Волгоградская область).

Победительница Спартакиады школьников и Игр стран СНГ Ева Огнивова, воспитанница челябинской школы дзюдо, пройдя в групповой турнир, практически без сопротивления в финале двумя бросками на «ваза-ари» победила вице-чемпионку Кубка России Алину Кугаеву. Бронзовыми призерами стали проигравшие в полуфиналах именинница этого дня Алеся Щербинина из Татарстана и Яна Елканова из Осетии.

Еще одна представительница Челябинска, медалист Кубка России Виктория Лихачева, смогла одержать верх над Кристиной Коноваловой из Рязани. На третьем месте — Валерия Соловей и Анастасия Павлова (Санкт-Петербург).

«Российский тур дзюдо» в Казани пошел при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства спорта РТ. На торжественной церемонии открытия заместитель главы спортивного ведомства Ильдар Садриев поприветствовал гостей и участников, а также вручил награду за вклад в развитие дзюдо в Республике Татарстан известному специалисту, заслуженному тренеру страны Владимиру Драчко.

Наградной фонд состязаний составил почти 6 млн рублей: победительницы получили по 100 тыс. рублей, серебряные призеры — по 75 тыс., а бронзовые — по 50 тыс. После Казани этапы «Российского тура дзюдо» среди юниорок до 23 лет примут Санкт-Петербург (18 августа) и Екатеринбург (7 декабря).

Фото: Марина Майорова (Федерация дзюдо России).