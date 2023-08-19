В столице Татарстана завершился первый день фестиваля «Вкусная Казань»

Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ».

Сегодня в столице Татарстана стартовал гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В этом году гостей ждут сразу на двух площадках: у Центра семьи «Казан» и во дворе Присутственных мест.

В течение двух дней жители и гости города смогут продегустировать блюда и продукцию от 80 участников: это рестораны, кафе и фермерские хозяйства Казани, а также посетить ярмарку сувениров, где представлены изделия народных художественных промыслов.

Гости пробуют фермерские угощения. Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ».

Особенностью мероприятия в этом году стала концепция «гастрономического городка»: бургеры и шашлыки расположились на «проспекте Батыра», выпечка и напитки – на «улице Су Анасы», десерты и сладости – на «площади Сююмбике», а сувениры – на «аллее Зиланта». Помимо татарской национальной кухни, были представлены и блюда различных народов из других стран – Турции, Греции, Грузии, Мексики, Италии и пр.

Кроме того, гостей гастрономического события ожидал мастер-класс от шефов со звездами Michelin, которые участвуют в реалити-сериале «Повара на колесах», по сюжету которого звездные шефы из Москвы отправляются в гастрономическое путешествие по России и в каждом городе знакомятся с местной историей и кухней, чтобы приготовить из локальных продуктов авторские блюда, достойные звезды Мишлена.

Владислав Пискунов – шеф-повар московского ресторана «Матрёшка» – приготовил для гостей селянку по-казански: вместо говядины он использовал местную утку, украсив блюдо яблоками.

Владислав Пискунов. Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ».

Среди приглашенных гостей на фестиваль прибыли генеральные консулы Венгрии, Ирана, Казахстана, заместители генконсулов Туркменистана и Узбекистана, хоккеисты «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров и Евгений Свечников, а также директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«’’Вкусная Казань’’ – ценное для города событие, мы ожидаем больше гостей, рестораторов, желающих принять участие в фестивале», – поделилась Санникова.

По её словам, организаторы также рассматривают участие «Вкусной Казани» в рамках других фестивалей, представляя гастрономический потенциал Казани и в других уголках России.

В прошлом году гастропраздник собрал больше 40 тысяч посетителей. Организаторы уверены, что в этом году цифры будут еще больше.