В Казани завершился мужской чемпионат России по спортивной гимнастике

Мужчины вышли на помост казанского Центра гимнастики сразу после завершения женского чемпионата страны. Как и женский турнир, мужской прошел на высоком уровне и подтвердил класс ведущих гимнастов страны, для большинства из которых это был первый соревновательный опыт после Олимпийских игр.

Турнир стартовал в личных упражнениях. Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Григорий Климентьев выиграли золотые медали. Поляшов стал лучшим в упражнениях на коне, набрав 14,733 балла. У олимпийского чемпиона Никиты Нагорного второе место и 13,633 балла. Бронза у Юрия Буссе - 13,333 балла.

Прокопьев победил в вольных упражнениях - 14,266 балла. Нагорный стал вторым - 14,200, бронза у казанца Даниела Маринова - 13,766. На кольцах лучшим стал Григорий Климентьев - 14,300. Второе место у Виктора Калюжина - 14,233, третье место занял Олег Ступкин - 14,033.

Затем прошли соревнования в личном многоборье. Здесь ожидаемо первенствовал олимпийский чемпион Токио Артур Далалоян. Он набрал 163,229 балла. Второе место занял Кирилл Прокопьев (162,830), третьим стал Виктор Калюжин (162,295).

Затем публику порадовал защищающий цвета Казани 17-летний Даниэл Маринов. Он занял первое место в упражнении на перекладине с результатом 13,866 балла. Вторым стал Илья Кибартас (13,333). Тройку лучших замкнул Владислав Поляшов (13,266).

Маринову 17 лет, он завоевал вторую медаль на текущем чемпионате России после бронзы в вольных упражнениях. Для него этот чемпионат страны — первый в карьере. Так что золото финала на перекладине — это очень серьезное достижение, учитывая возраст.

«Настраивался на многоборье, но оно не получилось, допустил много ошибок, падений и поэтому не попал на пьедестал. Это мой первый взрослый чемпионат, он проходил дома, поддержка очень чувствовалась, трибуны взрывались. Выступать вроде бы легче, но и ответственности тоже больше — на трибунах много людей, которые в меня верят.

На перекладине соревновался прежде всего с самим собой, смогу или нет. Но соперники тоже очень сильные, так что я просто верил, что это возможно. Ждал, что если сделаю, то поставят хорошую оценку и будет возможность бороться за призовое место. Переживал, потому что перекладина — мой коронный снаряд. В итоге все сделал и, как видите, выиграл», – заявил Маринов.

Как оказалось, у Маринова двойное гражданство.

«Папа — болгарин, мама — русская. Они поженились в Болгарии, жили там долгое время, у меня есть старший брат. Прожил в Болгарии пять-шесть лет, и потом по семейным обстоятельствам мы с мамой уехали в Россию. У меня двойное гражданство».

В последний день соревнований подтвердил свой класс олимпийский чемпион Давид Белявский, он стал победителем в упражнении на брусьях. Результат победителя составил 14,566 балла. Второе место занял Виктор Калюжин (14,400), третье - Владислав Поляшов (14,000).

Последним пунктом программы турнира стал опорный прыжок. И здесь победил олимпийский чемпион Токио - Никита Нагорный с результатом 14,516 балла. Вторым стал Владислав Новокшонов (13,899). Тройку лучших замкнул Данил Лобач (13,883).