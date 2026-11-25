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В Центре уникального мастерства прошло итоговое пленарное заседание XIX международного форума «Деловые партнеры Татарстана» при участии Раиса республики Рустама Минниханова.

«Мы гордимся всеми вами. Где бы вы ни находились, мы стараемся с каждым быть на связи. Тормошлар буталчык (дела непростые – прим. Т.И.) – глобализация идет, каждый строит свои планы. Но, опираясь на таких, как вы, мы наш народ, нашу веру и историю сохраним. Спасибо!» – поблагодарил предпринимателей – участников форума Минниханов.

Международный форум «Деловые партнеры Татарстана» продлился три дня. В нем приняли участие 400 делегатов из 55 регионов России и 9 стран.