В Казани завершился концерт ко дню выборов в Госсовет РТ

Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Концерт ко дню выборов в Госсовет РТ завершен. Чем он запомнится казанцам — в репортаже «Татар-информа».

Концерт уже традиционно был поделен на два больших сегмента. В первые пять часов для жителей и гостей Казани выступали звезды татарской эстрады: Ильгиз Шайхразиев, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов, заслуженная артистка РТ Гузель Уразова, народная артистка РТ Эльмира Калимуллина, заслуженная артистка РТ Анастасия Макарова.

В 18:00 начался блок «100 голосов о семье». Вместе с артистами эстрады хор семей Татарстана исполнил популярные песни. Между каждой композицией зрители увидели небольшие ролики о разных традициях, о разных семьях, о разной любви.

Семья Гурьяновых рассказал о том, как отметила «золотую свадьбу», семья Плаксиных поделилась своей историей знакомства в «Казаньоргсинтез», а семья Хабибуллиных рассказала о том, как иногда целое будущее семьи может зависеть от одной минуты опоздания.

Здесь же зажглась маленькая звездочка — четырехлетняя Ясмина. Вместе с многотысячными зрителями она исполнила фрагмент из популярного детского мультфильма «Синий трактор едет к нам».

После песни «Татарстан» в исполнении Эльмиры Калимуллиной программа перешла во вторую, самую звездную часть концерта. На сцену вышел Niletto. После небольших технических неисправностей «Анечка Асти», как представил себя сам артист, наконец разбудил казанцев.

На концерте также состоялась премьера нового трека исполнителя.

Поздравить жителей города с окончанием избирательной кампании вышел председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что в день выборов в Госсовет РТ проголосовало около трех миллионов жителей Республики, и из них почти 18 тысяч проголосовали в первый раз. Однако глава парламента не захотел «утомлять» казанцев цифрами и почти сразу перешел к поздравлениям.

«Утомлять не буду! У вас сегодня концерт, именитые певцы и музыканты, которые вас также хотят поблагодарить. С праздником! Дай бог, чтобы родная Республика жила!», — поздравил жителей Республики Мухаметшин.

После его небольшого выступления с подведением итогов избирательной кампании, он спустился к зрителям, а концертная программа продолжилась выступлениями Салавата Фатхутдинова, группы «Моя Мишель» и группы Dabro.