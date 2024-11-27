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Общество 27 ноября 2024 18:19

В Казани завершился капремонт манежа стадиона «Тасма»

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В Казани завершился капремонт манежа стадиона «Тасма»
Фото: мэрия Казани

В Казани завершен капитальный ремонт манежа стадиона «Тасма». Благодаря изменениям площадка сможет принимать районные и городские соревнования, а жители смогут посещать ее в свободное от тренировок время, рассказали в мэрии столицы РТ.

В ходе капремонта рабочие выполнили гидроизоляцию фундамента, провели утепление цоколя, ремонт кровли и отмосток здания. Внутри расширена прыжковая яма, появилась современное покрытие с хорошей амортизацией, а также новая разметка, соответствующая международным стандартам.

Сегодня площадку посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил, что спортшколу посещают 1670 детей. В следующем году ее тоже обновят — работы затронут фасад здания.

Капитальный ремонт манежа затронул свыше 500 спортсменов, горожан и «жизнелюбов», которые посещают его в свободное от тренировок время.

#манеж #капремонт
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