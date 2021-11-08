В Казани завершился фестиваль современного танца Stage Platforma

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел завершающий гала-концерт IV Фестиваля современного танца Stage Platforma. Его создателем и руководителем является премьер театра Олег Ивенко.

Концерт представил вниманию публики палитру работ современных хореографов. Зрители познакомились с творческими исканиями в сфере современной пластики Мауро де Кандия, Алексея Ратманского, Бена ван Кавенберга, Роберта Бондары, Уэйна МакГрегора, Мауро Бигонцетти, Владимира Варнавы, Александра Могилева, Ильи Живого, Алессандро Каггеджи и других.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Проект дает возможность проследить, как тот или иной хореограф изменился за минувший год, возможность набраться опыта, обменяться мнениями, чему-то научиться и прочее. И теперь важно, чтобы эта история продолжалась, а зрители пользовались возможностью сконцентрировано увидеть на одной площадке всё, что происходит в современной хореографии России сегодня», — подчеркнул танцовщик, хореограф, режиссер, дважды лауреат премии «Золотая маска» Владимир Варнава.

За вечер на суд зрителя оказались представлены 12 премьер. И если первое отделение стало по большей части демонстрацией неоклассических номеров, то второе было настоящей палитрой современной хореографии России.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Я радею за идею продвижения отечественного современного танца. К сожалению, сегодня он стеснен некоторыми факторами. И когда возникают такие фестивали как Stage Platforma, которые выходят на большие театральные площадки, это становится событием не только для региона, но [и для всей] России. Тем самым мы как бы ставим на один уровень важность и значимость классического наследия и современных пластических исканий», — уверен Александр Могилев.

Участниками гала-концерта фестиваля Stage Platforma стали солисты ведущих театров России: солистка Большого театра Анна Тихомирова, солисты Мариинского театра Илья Живой, Анастасия Матвиенко и Александр Сергеев, премьер Государственного балета Берлина Дину Тамазлакару, солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев, Елизавета Чернова (Театр Евгения Панфилова, Пермь), Александр Таранов (Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского), Александр Могилев (Москва), Владимир Варнава (Санкт-Петербург) и другие.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Можно поздравить Олега Ивенко с успехом — проект является стоящим начинанием. Я буду всячески содействовать продолжению фестивальной истории, может быть, даже в более широком диапазоне. Все-таки форум из двух дней — это мини-фестиваль. Stage Platforma достойна того, чтобы ее масштабировать. Будем думать в этом направлении», — рассказал художественный руководитель балета в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля Владимир Яковлев.

У руководителя проекта Олега Ивенко уже есть некоторые планы на фестиваль следующего года — представить полноценную современную постановку. Ее режиссером станет заслуженный артист России Олег Габышев.

«На данный момент нами сделан первый акт. Музыка написана композитором Эльмиром Низамовым. К написанию музыкального полотна он отнесся очень серьезно. Его увлекает мультижанровость, поэтому в музыкальном сопровождении вы услышите и джазовые мотивы, и абстракцию, и хип-хоп, и даже классические стандарты. Музыкальная составляющая в спектакле для меня очень важна, так как, на мой взгляд, именно музыка порождает движение, а не наоборот. Саму историю спектакля можно отнести к психологическому триллеру», — поделился некоторыми деталями Габышев.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.