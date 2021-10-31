В Казани завершился этап Кубка мира по плаванию

В казанском Дворце водных видов спорта завершился четвертый, последний этап Кубка мира по плаванию. Обладателями главного трофея по результатам четырех этапов и денежного приза в размере 100 тыс. долларов стали Эмма Маккеон из Австралии и Мэтью Сейтс из ЮАР.

Победителями этапа в Казани признаны Эмма Маккеон и японка Дайя Сето. В России австралийская команда завоевала 9 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Российские спортсмены, выступающие за сборную и за свои регионы, в общей сложности стали обладателями 9 золотых медалей (4 и 5), 17 серебряных (4 и 13) и 25 бронзовых (8 и 17).

Призовой фонд каждого этапа составлял 224 тыс. долларов, деньги распределялись между 20 лучшими спортсменами. Кроме того, 556 тыс. долларов будут предоставлены десяти лучшим спортсменам в конце серии на основании общего рейтинга. Общий призовой фонд SWC 2021 составляет 1 млн 452 тыс. долларов.

В заключительный день соревнований на дистанции 100 метров на спине бронзовую медаль завоевал татарстанский пловец Григорий Тарасевич. После финиша спортсмен поделился впечатлениями от соревнований. По его словам, он доволен двумя призовыми местами.

«Впечатления от гонки хорошие. Не считая задержки на старте, что для всех было неожиданностью. У кого-то были проблемы со стартовой платформой, и нас долго держали после первого сигнала. Обычно говорят — слезайте, а мы стоим, руки начали затекать. А так всё хорошо, с ребятами весело. А по личным результатам я очень доволен и на 200, и на 100 [метрах] — хорошо получилось», — подчеркнул пловец.

Григорий заметил, что недавно переболел коронавирусом. «Особенно учитывая, что недавно я переболел коронавирусом. Перенес не тяжело, но чувствую, что повлияло. По дыханию немножко, по функциональной части сдал позиции. Сейчас использовал эти старты как форсированную тренировку перед чемпионатом Европы. Основные задачи — улучшить результат на 200 метрах на спине и отобраться на чемпионат мира», — пояснил он.

Тарасевич также отметил теплую атмосферу домашнего для него этапа: «Здорово видеть всех друзей-иностранцев здесь, всем очень нравится в Казани. Я стараюсь только положительные эмоции привносить в команду».

В смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров победила команда, представляющая Москву (1:40.60). На втором месте — спортсмены из Новосибирской области, на третьем — команда из Казани (Екатерина Кузнецова, Вячеслав Малковский, Александр Обшаров и Олеся Корчагина).

С 2 по 7 ноября во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (25 метров).