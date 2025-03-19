Минниханов посетил стройплощадку станции «100-летия ТАССР» казанского метро

​

Раис РТ Рустам Минниханов ознакомился с ходом стройки первого участка второй линии метро Казани на станции «100-летия ТАССР». Вместе с руководителем республики на объекте побывали мэр столицы РТ Ильсур Метшин, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и др.

О ходе строительства первого участка второй линии рассказал гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов. Протяженность первого участка составляет 5,37 км. Он включает в себя четыре станции: «100-летия ТАССР» (ул.Юлиуса Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской), «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и ул.Сахарова). Завершить работы хотят в 2027 году.

Сегодня завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Академическая» до «100-летия ТАССР». Старт работе тоннелепроходческого комплекса «Лейсан» дали в марте 2024-го.

Параллельно рабочие строят непосредственно сами станции метро. Отметим, что «100-летие ТАССР» и «Дубравная» будут пересадочными. Сегодня почти вручную строят соединительную ветку длиной 400 м. Сейчас готово 126 м, доделают эту часть работ в 2026-м. В процессе принимают участие и приглашенные шахтеры из Донецка.

Еще Рахимов показал схему перспективного развития второго участка второй линии метро в направлении Деревни Универсиады и РКБ. Сейчас трудятся над предпроектными работами (трассировка, сбор исходных данных, разведочное бурение).

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»