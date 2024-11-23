В Казани завершилось Первенство РТ по волейболу среди детей

В казанском Центре волейбола сегодня завершился финальный этап Первенства РТ по волейболу в группе «А» в возрастной группе 2012-2013 годов рождения.

В финальном матче среди девушек со счетом 3:0 казанская СШОР «Юность» обыграла сборную Татарстана. В матче среди юношей со счетом 2:1 вновь первенствовала «Юность», обыгравшая сборную республики.

В ходе торжественная церемония награждения председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, президент ФВРТ по достоинству оценил детский турнир.

«Волейбол поможет вам в жизни приобрести новых друзей. В городах и районах РТ подрастают будущие чемпионы. Волейбол у нас развивается на всех уровнях. Мастера видят в вас смену, ждем вас, ребята на взрослом уровне. Особая благодарность родителям, оторвавших вас от улицы. Это они увлекли вас. Желаю вам побед в спорте и учебе. Развивайте волейбол, и он вам поможет», – сказал он.

Затем чемпионы и другие участники получили свои заслуженные награды, среди которых были наборы игровых мячей и вкусные подарки от одного из спонсоров («Славица»).

Причем самый большой восторг у детворы вызвали те, кто их награждал. Прежде всего, связующий «Зенита-Казань», американец Майка Кристенсон и доигровщик Максим Михайлов. Помимо двух действующих чемпионов России, поздравили юных волейболистов главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов, директор клуба Олег Брызгалов, вице-президент клуба Ильдар Рахматуллин, ректор Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов. И, конечно, Фарид Мухаметшин.