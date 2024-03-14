В Казани завершилось благоустройство территории Старо-Татарской Слободы

В Казани завершилось благоустройство Старо-Татарской Слободы – работы велись на участке от улицы Тази Гиззата до Вахитовской площади. По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на территорию было выделено 202 миллиона рублей. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Задача проекта — сделать Старо-Татарскую Слободу более привлекательным архитектурно-культурным пространством и комфортным для наших жителей и туристов. Раньше маршрут заканчивался рядом с мечетью Марджани и перед нами была поставлена задача значительно увеличить продолжительность пребывания туристов на территории. Туристический поток растёт, и гости должны с легкостью ориентироваться, любоваться красивыми зданиями. Сейчас появились места, где можно посидеть и отдохнуть, появились удобства, ночью на зданиях советской постройки появились красивые подсветки», — рассказал он.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Обновление Старо-Татарской Слободы началось в 2023 году. Территория оснащена архитектурными подсветками на 11 исторических зданий, были установлены более 160 малых архитектурных форм — скамейки, урны, столы и стулья, туалетный модуль, заменены опоры освещения.

Знаковым событием стала установка арт-объекта на фасаде дома №7 по ул.Татарстан, на месте, которое является входными воротами в слободу. Возведённый арт-объект состоит из двух частей: «хасите» — татарского женского украшения и художественной композиции, накоторой изображены жители Старо-Татарской Слободы в национальной одежде, встречающие гостей с распростертыми руками.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Также установлены 46 элементов для ориентирования туристов — это навигационные стрелки, объемные архитектурные детали, карты и инфостенды.

Кроме того, на территории появились новые вылитые из бронзы модели архитектурных объектов и объемная карта-макет Старо-Татарской Слободы. При помощи такой навигации слабовидящие туристы смогут изучить архитектурный ансамбль. В сквере Зайни Султана возведена сцена для проведения концертов и других мероприятий.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Как рассказала директор комитета по развитию туризма в Казани Дарья Санникова, площадь проектируемой территории составила 100 га. Пространство разделено на три части — промышленная, культурная зоны и Забулачье.

«Мы хотим увеличить продолжительность пребывания в Старо-Татарской Слободе до 5-7 часов. Много объектов, которые гости могут изучить, рядом расположены магазины, кафе, которые можно посетить. В каждой зоне создана своя туристическая навигация в индивидуальном дизайне», — рассказала она.

По словам Санниковой, оформление территории обсуждалось совместно с экскурсоводами, Институтом развития города, специалистами Управлении архитектуры Казани, ландшафтными дизайнерами, учитывалось также мнение местных старожилов и жителей.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Информационные стенды стали удобны для экскурсоводов, стало намного проще показывать улицы и объекты.

Уверены, что после преображения территории здесь будет больше людей. Будут появляться новые туристические объекты, гостиницы и будет увеличен экономический эффект», — заключила Санникова.