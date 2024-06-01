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В Казани завершилось благоустройство сквера Котельникова
Первым благоустроенным общественным пространством 2024 года в Казани стал сквер Котельникова. Его обновили в рамках подготовки к саммиту БРИКС, напомнили в мэрии столицы РТ.
В ходе благоустройства рабочие уложили новую тротуарную плитку трех видов, установили 35 чугунных скамеек, столов и стульев. На территории сквера появились цветники с 1,5 тысячи многолетних растений, 1 тысяча кустарников, в том числе сирень, спирея, рябинник и чубушник. Все они теневыносливы — сквер популярен для прогулок в летнюю жару, также в нем часто отдыхают студенты, которые учатся поблизости. Поддерживать прохладу и ухаживать за насаждениями планируется с помощью автополива.
В мэрии напомнили, что сквер назван в часть Владимира Котельникова — известного ученого, основоположника советской секретной радио- и телефонной связи. В конце аллерии расположен его бронзовый бюст. Теперь в темное время суток он будет подсвечиваться прожекторами. Ознакомиться с информацией об уроженце Казани отдыхающие смогут на информационных стендах.
Кроме того, территорию сквера будут освещать невысокие светильники и светоточки. Общественное пространство оборудовали системой видеонаблюдения, которая поможет поддерживать безопасность.
Саммит БРИКС пройдет в столице республики с 22 по 24 октября 2024 года, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
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