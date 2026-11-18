Фото: okn.tatarstan.ru

В Казани завершили работы по сохранению двух объектов культурного наследия регионального значения – домов Щетинкина на улице Баумана, 32 и 34. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Реставрация зданий продолжалась с октября 2023 года.

Инспекция государственного строительного надзора РТ по итогам проверок выдала заключения о соответствии выполненных работ проектам реставрации.

Дом на улице Баумана, 32 был построен в начале XIX века и перестроен в 1856–1857 годах по проекту архитектора Киливейна. Второе здание, расположенное по адресу Баумана, 34, датируется 1841–1844 годами. К началу реставрации степень утраты его исторических конструкций достигала 85% – сохранилась только фасадная стена.

Фото: okn.tatarstan.ru

В ходе работ специалисты укрепили существующие фундаменты и стены методом инъектирования, выполнили гидроизоляцию. Также восстановили наружные стены с сохранением исторических габаритов и характера кладки, воссоздали утраченные части зданий и вернули исторические планировки.

Дома принадлежали одному из богатейших купцов Казани Василию Щетинкину. Он выбрал место для строительства усадьбы на Большой Проломной (ныне улица Баумана) неподалеку от Гостиного двора, где арендовал торговые лавки. Рядом также находились Толкучий рынок и река Булак, по которой перевозили товары.

Фото: okn.tatarstan.ru

Общий объем инвестиций в восстановление памятников составил около 520 млн рублей. После приспособления здания планируют использовать под гостиницу.

«Дома Щетинкина – памятники жилой архитектуры первой половины XIX века, формирующие историческую застройку улицы Баумана. <...> Памятники сохраняют свой исторический облик и вновь становятся частью жизни исторического центра Казани. После приспособления здания планируется использовать под гостиницу», – сообщил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.