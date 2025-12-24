news_header_top
Общество 24 декабря 2025 09:17

В Казани завершили ремонт ледовой арены Дворца спорта

Фото: gisu.tatarstan.ru

В столице Татарстана завершен капитальный ремонт ледовой арены Дворца спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В ходе работ строители демонтировали хоккейную коробку и боксы, обустроили опорную стенку, выполнили армирование подиумов боксов и стенки коллекторного канала. Кроме того, на арене смонтировали новый хоккейный борт и установили современную станцию водоподготовки.

Дворец спорта был открыт в Казани в 1966 году. До 2005 года его ледовая арена являлась домашней площадкой хоккейного клуба «Ак Барс». Именно на этом льду в сезоне 1997–1998 казанская команда впервые завоевала титул чемпиона России.

#ледовая арена #дворец спорта #Минстрой рт #Казань
