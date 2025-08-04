В Казани завершили ремонт дороги на участке проспекта Ямашева

Пресс-служба Миндортранса РТ

В Казани завершили капитальный ремонт проспекта Хусаина Ямашева по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Фото: Пресс-служба Миндортранса РТ

Ремонт коснулся участка длиной 0,3 км и шириной 5 полос – от улицы Адоратского до третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе. Дорога соединяет Советский и Ново-Савиновский районы Казани и входит в состав Большого Казанского кольца. Участок ведет к стадиону «Ак Барс Арена», где проходят крупные спортивные мероприятия.

Фото: Пресс-служба Миндортранса РТ

На участке уложили новый прочный асфальт, заменили почти 350 метров бордюров. Также установили 10 дорожных знаков и нанесли свежую разметку.

Работы выполнила подрядная организация ООО «Автодорстрой».