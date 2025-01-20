news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 20 января 2025 16:29

В Казани завершили строительство первого акватермального комплекса

Скопировать ссылку

В столице РТ завершили строительство первого акватермального комплекса на Оренбургском тракте. Госстройнадзор РТ уже выдал заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации.

«Инспекцией государственного строительного надзора Республики Татарстан выдано заключение требованиям проектной документации объекту «Реконструкция здания по адресу: РТ, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 170», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в составе: устройство антресоли, витражей, бассейнов и бань внутри здания, отдельностоящего здания саун и бань, уличных бассейнов и террас.

фото: Госстройнадзор РТ

#термы #Строительство #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100