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В Казани завершили строительство первого акватермального комплекса
В столице РТ завершили строительство первого акватермального комплекса на Оренбургском тракте. Госстройнадзор РТ уже выдал заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации.
«Инспекцией государственного строительного надзора Республики Татарстан выдано заключение требованиям проектной документации объекту «Реконструкция здания по адресу: РТ, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 170», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в составе: устройство антресоли, витражей, бассейнов и бань внутри здания, отдельностоящего здания саун и бань, уличных бассейнов и террас.
фото: Госстройнадзор РТ
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