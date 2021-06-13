В Казани завершилось празднование Дня России

Кульминацией празднования Дня России стала вечерняя концертная программа на Кремлевской набережной. Здесь выступили творческие коллективы Татарстана и солисты — около 250 участников. Среди них были заслуженный артист РТ Айдар Галимов, а также звезда российской эстрады — лидер группы «Сталкер» Андрей Державин.

«Исполнители были подобраны для разных возрастных категорий. Мы ожидаем, что публика воспримет концертную программу с воодушевлением. По реакции присутствующих на вокальные и танцевальные номера можно резюмировать, что пришедшие получают удовольствие от происходящего. Концерт заинтересовал не только казанцев: сегодня присутствуют и гости татарстанской столицы, которые отмечают, что такие праздники не могут не привлечь внимание туристов», — рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Здесь же в рамках акции «Мы граждане России» были вручены паспорта юным казанцам, достигшим 14-летнего возраста. Такой чести были удостоены ребята, имеющие достижения в учебе и общественной деятельности.

На площадке также развернулась интерактивная часть программы вечера. На одной из точек казанцы могли украсить свое лицо аквагримом. Волонтеры рисовали всем желающим флаги России и Татарстана. На интерактивной площадке с тантамаресками были проведены мастер-классы по росписи матрешки и батыра.

Для самых юных гостей на одной из точек была развернута «Карта России», где нужно было быстрее соперников пройти проложенные пути при помощи большого игрального кубика. Благодаря ей дети смогли исследовать просторы страны и запомнить крупные города РФ.

Гости праздника также поучаствовали в традиционных играх народов России. Для любителей фотоискусства работала станция Bullet-time, где можно было сделать живые фото. Оставить свой след в истории праздника у казанцев получилось на развернувшемся баннере.

«Сегодня от каждого из нас зависит будущее Татарстана, Казани и всей страны. От наших мыслей, идей, отношения к работе и жизни, ответственности», — обратилась со главной сцены к зрителям заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.

Хедлайнером концертной программы стала певица МакSим. Такой вывод можно было сделать по наплыву желающих послушать уроженку Казани. Ажиотаж был таким, что ближе к выступлению певицы к сцене было не пробиться. В благодарность за такую любовь МакSим исполнила главные хиты своего творчества.

Завершилась программа ярким праздничным салютом, прекрасный вид на который открывался с набережной у Центра семьи «Казан» и Кремлевской набережной.

Фото: Владимир Васильев.