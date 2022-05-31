В Казани завершился Нуриевский фестиваль

Фото: © Салават Камалетдинов

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля завершился XXXV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. По традиции событие завершилось гала-концертом.

В этом году в роли режиссера финального концерта выступил художественный руководитель балета Владимир Яковлев. Традиционно современная хореография была представлена в первом отделении, а во второе вошли номера из классического наследия в исполнении приглашенных солистов и артистов Татарского театра.

Фото: © Салават Камалетдинов

Бессмертный «Умирающий лебедь» Михаила Фокина в исполнении Каролины Заборне, как и всегда, завораживший публику, получил продолжение в виде более современных номеров. Аманда Гомес и Михаил Тимаев продемонстрировали номер «Поцелуй» современного хореографа Александра Могилева. Зрителям было предложено понаблюдать за трансформацией уличного бандита-романтика в номере «Барышня и хулиган» (Антон Полодюк и Екатерина Федотова).

Фото: © Салават Камалетдинов

Но не модерном единым оказался насыщен гала-концерт. Страстное танго от Кирилла Паршакова, Анны Гудыно и зажигательное фламенко от Анны Федоровой совершенно точно разнообразили сценический репертуар театра.

«Насколько правомерно показывать на сцене фламенко наравне с балетной пластикой — решать только зрителю. К примеру, у нас единственных в России, да и в мире, «Дон Кихот» идет с настоящим фламенко. Думаю, если номер несет красоту, то почему нет? Со своей стороны я стараюсь делать всё возможное, чтобы представить достойный результат на сцене», — заметила Федорова.

Фото: © Салават Камалетдинов

Как и в прошлом году, гала-концерт стал местом реализации амплуа хореографа Алессандро Каггеджи. В этот раз обошлось небольшим одноактным балетом «Маленькая история большого города». По словам Каггеджи, спектакль основан на фильме «Огни большого города» — маленький Бродяга встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице, которая по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, Бродяга пускается на поиски денег.

«Идею предложил Владимир Яковлев. И хотя я был знаком с творчеством Чарли Чаплина, пришлось погрузиться в эту историю более подробно», — поделился танцовщик.

Фото: © Салават Камалетдинов

Он выразил надежду, что практика ставить на сцене театра что-то новое будет продолжена и после завершения Нуриевского фестиваля.

«Конечно, мы единственный академический театр в Татарстане, и наша главная задача — сохранять классическое наследие. Но почему бы вместе с тем не показывать современные достижения балета? Ведь это только обогатит наш репертуар, а труппу вознесет на новый исполнительский уровень», — уверен Каггеджи.

Фото: © Салават Камалетдинов



Во втором отделении нашлось место номерам из балетов, которые не входят в репертуар театра, таким как «Бахчисарайский фонтан» или «Дочь фараона».