В Казани завершилась «Белая сирень»

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

В Казани завершился XI международный фестиваль «Белая сирень» — главное музыкальное событие Татарстана, представляющее вниманию публик лучших фортепианных исполнителей.

За фестивальные дни на сцену вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром РТ под управлением Александра Сладковского выходили заслуженная артистка России Екатерина Мечетина и лауреат международных конкурсов Полина Осетинская. За дирижерский пульт вставали Арсентий Ткаченко и Фабио Мастранджело.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Центральным событием «Белой сирени» стало выступление Дениса Мацуева вместе с маэстро Александром Сладковским.

В этом году на фестивале нашлось место музыкальным открытиям — вместе с ГАСО выступила лауреат более 40 детских и юношеских международных конкурсов Ева Геворгян. За дирижерским пультом в этот вечер был Димитрис Ботинис.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Благодаря поддержке Александром Сладковским детского и юношеского музыкального творчества ежегодно на концертах фестиваля «Белая сирень» по приглашению маэстро выступают юные талантливые пианисты из России и зарубежных стран. В этом году в Международный день защиты детей на заключительном концерте «Белой сирени» гостей фестиваля порадовала своей игрой лауреат международных конкурсов, одна из самых одаренных юных пианисток современности Варвара Кутузова. Вместе с ГАСО РТ она исполнила Первый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева.

«Я счастлива вновь вернуться на этот фестиваль, ведь я играла здесь четыре года назад. Выступать с ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского всегда очень комфортно. Я думаю, что между нами есть особый теплый душевный контакт», — поделилась своими впечатлениями солистка.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан также исполнил два симфонических шедевра Сергея Рахманинова — симфоническую фантазию «Утес» и оркестровую сюиту «Симфонические танцы». Дирижером концерта-закрытия фестиваля был Михаил Татарников. Он впервые выступил вместе с ГАСО РТ.

«Я безумно счастлив, что мне, наконец, удалось поработать с ГАСО РТ. Могу сказать, что в Татарстане сейчас один из самых ведущих оркестров России и Европы. Маэстро Александр Сладковский проделал титаническую работу», — заметил дирижер.

Фестиваль «Белая сирень» был основан в 2011 году по совместной инициативе Александра Сладковского и пианиста Дениса Мацуева как дань памяти одного из самых великих композиторов и пианистов ХХ века Сергея Рахманинова. За двенадцать лет существования мероприятие подтвердило свое международное значение и заняло видное место среди престижных музыкальных форумов и фестивалей, проходящих как в России, так и за рубежом. За организацию фестиваля «Белая сирень» маэстро Александр Сладковский в апреле 2019 года был удостоен Международной премии имени Сергея Рахманинова в номинации «Специальный проект во имя Рахманинова».