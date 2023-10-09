В Казани завершены работы по строительству первого этапа Вознесенского тракта — от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Протяженность участка составляет 3,8 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

На первом этапе Вознесенского тракта построено три подземных пешеходных перехода, путепровод через железную дорогу, обустроены внутриквартальные и дополнительные проезды.

Кроме того, установлены барьерные и перильные ограждения, остановочные павильоны, устроены тротуары, освещение, а также проведены работы по благоустройству и озеленению.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Значительная часть работ пришлась на вынос инженерных коммуникаций, переустройство сетей ливневой канализации, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и связи.

«Ввод в эксплуатацию Вознесенского тракта станет отправной точкой для развития большой территории в районе улиц Аделя Кутуя, Гвардейской и проспекта Победы», — отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Вознесенский тракт – это пятая вылетная магистраль Казани общей протяженностью 12 километров, на которой не будет ни одного светофора. Безостановочный проезд позволит за 15 — 20 минут доехать от центра города до М7.