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В Казани завершены работы по строительству первого этапа Вознесенского тракта
В Казани завершены работы по строительству первого этапа Вознесенского тракта — от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Протяженность участка составляет 3,8 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
На первом этапе Вознесенского тракта построено три подземных пешеходных перехода, путепровод через железную дорогу, обустроены внутриквартальные и дополнительные проезды.
Кроме того, установлены барьерные и перильные ограждения, остановочные павильоны, устроены тротуары, освещение, а также проведены работы по благоустройству и озеленению.
Значительная часть работ пришлась на вынос инженерных коммуникаций, переустройство сетей ливневой канализации, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и связи.
«Ввод в эксплуатацию Вознесенского тракта станет отправной точкой для развития большой территории в районе улиц Аделя Кутуя, Гвардейской и проспекта Победы», — отметили в министерстве.
Вознесенский тракт – это пятая вылетная магистраль Казани общей протяженностью 12 километров, на которой не будет ни одного светофора. Безостановочный проезд позволит за 15 — 20 минут доехать от центра города до М7.
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