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Общество 27 марта 2024 15:24

В Казани завершена реконструкция водопровода по улице Сафиуллина

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В Казани завершены работы по реконструкции водопровода по улице Сафиуллина. Работы проводились на участке протяженностью 686 погонных метров, рассказали в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

В ходе ремонта рабочие провели монтаж девяти водопроводных колодцев. Подключение абонентов завершено. В весенне-летний период здесь также проведут благоустройство территории.

В администрации уточнили, что водопровод был построен в 1988 году.

#водопровод #ремонт
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