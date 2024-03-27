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В Казани завершена реконструкция водопровода по улице Сафиуллина
В Казани завершены работы по реконструкции водопровода по улице Сафиуллина. Работы проводились на участке протяженностью 686 погонных метров, рассказали в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
В ходе ремонта рабочие провели монтаж девяти водопроводных колодцев. Подключение абонентов завершено. В весенне-летний период здесь также проведут благоустройство территории.
В администрации уточнили, что водопровод был построен в 1988 году.
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