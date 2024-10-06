В Казани завершена реконструкция подземного перехода у парка Горького

В Казани 7 октября откроют подземный переход у парка Горького. О завершении реконструкции на данном объекте сообщила пресс-служба мэрии столицы РТ.

В переходе были обновлены не только входные группы, но и установлены камеры видеонаблюдения. В целом обновленный переход стал светлее и современнее. Также рабочие обновили и павильоны остановок общественного транспорта.

Уточняется, что с открытием перехода на участке вернут прежнюю схему движения транспорта, а временный наземный пешеходный переход демонтируют.

фото: мэрия Казани