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В Казани завершена реконструкция подземного перехода у парка Горького
В Казани 7 октября откроют подземный переход у парка Горького. О завершении реконструкции на данном объекте сообщила пресс-служба мэрии столицы РТ.
В переходе были обновлены не только входные группы, но и установлены камеры видеонаблюдения. В целом обновленный переход стал светлее и современнее. Также рабочие обновили и павильоны остановок общественного транспорта.
Уточняется, что с открытием перехода на участке вернут прежнюю схему движения транспорта, а временный наземный пешеходный переход демонтируют.
фото: мэрия Казани
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