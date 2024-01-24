В Казани завершена расчистка 132 км трамвайных путей

После обильных снегопадов в Казани расчищены все 132 километра трамвайных путей. Благодаря этому общественный транспорт вернулся к работе по привычному расписанию, сообщает «Метроэлектротранс».

По данным предприятия, рабочие вывезли более 2 тысяч тонн снега. В уборке снега было задействовано 16 самосвалов, шесть фронтальных погрузчика, лаповый снегопогрузчик и три погрузчика JCB.

Самым сложным из всех участков для уборки оказался участок маршрута трамвая №8, расположенный на ул.Айдарова. Причиной стала близость частного сектора.

«Для окончательной чистовой уборки снега на трамвайных путях работали 32 сотрудника путевого хозяйства наземного транспорта предприятия. Вручную снег убирался в тех местах, где был затруднен подъезд спецтехники, и он не мог развернуться. Работники в круглосуточном режиме боролись со стихией», — написано в телеграм-канале МУП.