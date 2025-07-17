В Казани завершен капремонт общежития КФУ №7

Фото: пресс-служба КФУ

В столице Татарстана завершился капитальный ремонт студенческого общежития №7 Казанского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Работы в девятиэтажном здании, расположенном по адресу: ул. Бутлерова, 6, длились восемь месяцев. Основные этапы капремонта включали утепление фасада, частичную замену оконных стекол и другие аспекты. Здесь имеются 542 койко-места и две комнаты на первом этаже, предназначенные для представителей маломобильных групп населения.

Фото: пресс-служба КФУ

«Была произведена полная замена всех инженерных систем. Утепление фасада обеспечило комфортный микроклимат в помещениях в любое время года. Частичная замена оконных наполнений улучшила тепло- и звукоизоляцию», – рассказал проректор по хозяйственной деятельности КФУ Айрат Халиков.

Кроме того, в здании полностью обновлены интерьеры, что должно создать благоприятную атмосферу для учебы и отдыха. Особое внимание специалисты уделили дизайну помещений. Дизайн-проект разрабатывали и курировали представители Института дизайна и пространственных искусств КФУ.

Директор Департамента по молодежной политике университета Юлия Виноградова пояснила, что в этом общежитии будут жить студенты Института управления, экономики и финансов КФУ – как россияне, так и иностранцы.

Фото: пресс-служба КФУ

«Проделана колоссальная работа: заменены старые деревянные полы, удалены обои и проведена полноценная современная отделка. Особенно хочется отметить такие важные улучшения, как ремонт лифтов, установка вытяжек на кухнях, замена батарей в комнатах, обновление мебели и новые удобные матрасы с постельным бельем», – описал впечатления от обновленного здания один из будущих жильцов – магистр ИУЭФ КФУ Егор Тутаев.

«Отдельная благодарность за продуманность: помимо санузлов в каждой комнате, на этажах появились дополнительные общие санузлы – очень удобное решение!» – добавил он.