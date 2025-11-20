В Казани завершен капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета»

Фото: gisu.tatarstan.ru

В Казани полностью обновлен спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» в рамках республиканской программы капитального ремонта спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В ходе работ был обновлен комплекс инженерных систем – канализация, водоснабжение, электричество. Кроме того, проведена замена кровли, выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, устроены новые входные группы для бассейна и спортзала, а территории вокруг комплекса выложены новой брусчаткой.