Общество 20 ноября 2025 09:39

В Казани завершен капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета»

Фото: gisu.tatarstan.ru

В Казани полностью обновлен спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» в рамках республиканской программы капитального ремонта спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В ходе работ был обновлен комплекс инженерных систем – канализация, водоснабжение, электричество. Кроме того, проведена замена кровли, выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, устроены новые входные группы для бассейна и спортзала, а территории вокруг комплекса выложены новой брусчаткой.

