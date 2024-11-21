В Казани завершают строительство одной из крупнейших поликлиник России

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В Казани подходит к концу строительство поликлиники в микрорайоне «Салават Купере». Трехэтажное здание площадью свыше 11,8 тысяч квадратных метров будет самым большим медучреждением первичного звена в городе и одним из крупнейших в России, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Поликлиника возводится в рамках народной программы «Единой России» по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Ожидается, что ее сдадут уже в декабре.

Сегодня стройплощадку посетил партийный десант единороссов, в который вошли первый заместитель секретаря Казанского местного отделения партии, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова и депутат Госсовета РТ, главный врач больницы №12 Казани Рамиль Ахметов.

Ожидается, что медицинский комплекс будет обслуживать 60 тысяч человек — жителей самого микрорайона и ближайших территорий. Здесь они смогут получить полный спектр амбулаторно-поликлинической помощи.

«В такую поликлинику хочется приходить. Созданы шикарные условия для посетителей, глаз радует красивое оформление — особенно в детской части комплекса. Необходимо, чтобы наши дети приходили сюда с удовольствием, не только лечились, но и с комфортом проводили время. Отмечу, что „Единая Россия“ в рамках народной программы и национальных проектов уделяет особое внимание развитию системы здравоохранения. За последнее время построено очень много объектов как в Казани, так и по всему Татарстану», — прокомментировала Ольга Воронова.

В здании расположатся взрослая и детская поликлиники, стационары, зона профилактических осмотров, травмпункт, женская консультация, инфекционное отделение и станция скорой помощи. В здании также созданы все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену. Она сможет принимать до 500 взрослых и 250 детей. Здесь будут работать педиатры, терапевты и узкопрофильные специалисты.

По мнению Рамиля Ахметова, медицинское учреждение будет пользоваться спросом у местных жителей.

«Я считаю, что это уникальный проект не только для Татарстана, но и для всей страны. Здесь строится одна из самых больших, а может быть, и самая крупная поликлиника в Российской Федерации. Очень современное и высокотехнологичное медучреждение», — поделился участник партдесанта.

В настоящее время помещения заполняются мебелью и медицинским оборудованием, ведется его монтаж.

«Открытие педиатрического отделения очень актуально. Мы планируем развернуть 13 педиатрических участков и все необходимые диагностические и вспомогательные структуры. Специализированное отделение, где будут вести прием врачи-специалисты. Здесь будет то, чего раньше не было», — рассказал руководитель детского отделения поликлиники Ниаз Галеев.

Первичную помощь маленьким пациентам окажут в амбулатории. Здесь они смогут получить услуги по выявлению заболеваний, их профилактике, лечению и реабилитации.

«Живу со своей семьей в этом районе. Открытия поликлиники ждут все. Здесь можно будет получить всю необходимую помощь и консультацию. И не нужно будет ехать в город, чтобы пройти комплексное обследование или сдать анализы», — поделилась жительница ЖК «Салават Купере» Анжела Малышкина.

Депутаты, члены партии «Единая Россия», держат строительство объекта на постоянном контроле. Парламентарии регулярно совершают выезды на площадку, общаются со строителями и населением.

Сейчас в ЖК «Салават Купере» проживают более 35 тысяч человек, 13,5 тысячи из них — дети. По прогнозу Госжилфонда Татарстана, к 2030 году при окончательной застройке комплекса численность населения достигнет 60 тысяч человек.